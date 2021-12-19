На площади Конституции в Киеве установили первую в истории парламентскую елку
Торжественное открытие прошло 19 декабря.
На площади Конституции в Киеве в воскресенье, 19 декабря, новогодними огнями засияла парламентская елка. Торжественную церемонию посвятили Дню святого Николая.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки", – отметил глава ВР Руслан Стефанчук во время церемонии.
В мероприятии также принял участие первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.
Перед руководством парламента и гостями новогодней локации выступил заслуженный Национальный академический украинский народный хор имени Григория Веревки.
Праздничные огни на новогодней елке зажег Святой Николай.В этом году 14-метровую парламентскую елку будут украшать 500 специальных полигональных игрушек и 10 тысяч лампочек на гирляндах. Рядом с елкой расположены подсвеченные 3D-фигуры елей и оленей.
Напомним, в декабре в Киеве открыли 14 новогодних локаций.
Торжественное открытие главной елки страны на Софийской площади состоялось в канун Дня святого Николая – 18 декабря. Дерево высотой 31 метр украсили 10-километровой гирляндой и 20 тысячами игрушек.