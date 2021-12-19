На площади Конституции в Киеве установили первую в истории парламентскую елку

Фото: пресс-служба ВР

На площади Конституции в Киеве в воскресенье, 19 декабря, новогодними огнями засияла парламентская елка. Торжественную церемонию посвятили Дню святого Николая.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки", – отметил глава ВР Руслан Стефанчук во время церемонии.

Фото: пресс-служба ВР

Фото: пресс-служба ВР

В мероприятии также принял участие первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Перед руководством парламента и гостями новогодней локации выступил заслуженный Национальный академический украинский народный хор имени Григория Веревки.

Праздничные огни на новогодней елке зажег Святой Николай.В этом году 14-метровую парламентскую елку будут украшать 500 специальных полигональных игрушек и 10 тысяч лампочек на гирляндах. Рядом с елкой расположены подсвеченные 3D-фигуры елей и оленей.

Фото: пресс-служба ВР

Фото: пресс-служба ВР

Напомним, в декабре в Киеве открыли 14 новогодних локаций.

Торжественное открытие главной елки страны на Софийской площади состоялось в канун Дня святого Николая – 18 декабря. Дерево высотой 31 метр украсили 10-километровой гирляндой и 20 тысячами игрушек.