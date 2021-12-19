В Борисполе и далее выявляют фальшивые сертификаты о вакцинации
Полиция открыла производство.
С 13 по 18 декабря на территории аэропорта “Борисполь” 45 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также об использовании поддельных документов.
По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, на этой неделе Служба безопасности Украины ликвидировала самую большую в Украине сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов.
Схему организовали два жителя Киева. За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки.
Ранее в Киеве разоблачили полицейского и медсестру, которые заработали на поддельных ковид-сертификатах как минимум 1 млн грн.