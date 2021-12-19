Завтра в Киеве заработают пункты обогрева

К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

Завтра в Киеве заработают пункты обогрева
Фото: ГСЧС

В понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за прогнозируемого значительного похолодания начнут работу пункты обогрева.

Об этом сообщили в КГГА.

Пункты обогрева (список смотрите здесь) размещают в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

В них может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время осложнения погодных условий.

Также с 20 декабря обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Такие пункты обогрева начнут работу в Дарницком районе – возле Пригородного вокзала Дарница, на территории парка Привокзальный, Соломенском районе возле Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

Отметим, согласно информации Украинского гидрометцентра, 20 декабря из-за вторжения арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют небольшой снег, температура ночью и днем 2-4° мороза. 21 декабря понижение температуры ночью до 9-11° мороза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022
В Харькове на вызове ранили пятерых полицейскихВ Харькове на вызове ранили пятерых полицейских
Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
В Киеве коронавирус подтвердили у 461 больногоВ Киеве коронавирус подтвердили у 461 больного
На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страныВ Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны
В Киеве коронавирус подтвердили у 461 больногоВ Киеве коронавирус подтвердили у 461 больного
В Киеве полицейский и медсестра заработали на поддельных ковид-сертификатах не менее 1 млн грнВ Киеве полицейский и медсестра заработали на поддельных ковид-сертификатах не менее 1 млн грн
Без света остаются населённые пункты в трех областяхБез света остаются населённые пункты в трех областях
За нападение на бар "Хвылевой" в Киеве объявили подозрение двум несовершеннолетнимЗа нападение на бар "Хвылевой" в Киеве объявили подозрение двум несовершеннолетним
В Киеве мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги от иностранцевВ Киеве мужчина выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги от иностранцев
В костеле Святого Николая в Киеве стартуют противоаварийные работыВ костеле Святого Николая в Киеве стартуют противоаварийные работы
В Киеве тушили пожар в 16-этажном домеВ Киеве тушили пожар в 16-этажном доме
В Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажникВ Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажник
На карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогреваНа карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогрева
Последние новости
Подгружаем последние новости