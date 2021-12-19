Завтра в Киеве заработают пункты обогрева

К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за прогнозируемого значительного похолодания начнут работу пункты обогрева.

Об этом сообщили в КГГА.

Пункты обогрева (список смотрите здесь) размещают в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

В них может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут функционировать на время осложнения погодных условий.

Также с 20 декабря обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Такие пункты обогрева начнут работу в Дарницком районе – возле Пригородного вокзала Дарница, на территории парка Привокзальный, Соломенском районе возле Южного вокзала станции Киев-Пассажирский.

Отметим, согласно информации Украинского гидрометцентра, 20 декабря из-за вторжения арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют небольшой снег, температура ночью и днем 2-4° мороза. 21 декабря понижение температуры ночью до 9-11° мороза.