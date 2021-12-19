Вторую дозу вакцины от ковида получили еще более 42 тысяч украинцев

В целом полный курс прививки прошли 12 961 886 человек.

Вторую дозу вакцины от ковида получили еще более 42 тысяч украинцев
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За субботу, 18 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировались 62 686 человек.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммунизированы – 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек.

Из них первую дозу получили 14 375 344 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу - 92 человека.

В общей сложности проведено 27 337 322 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

В ноябре глава МОЗ Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков.

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