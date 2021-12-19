За сутки из-за коронавируса в Украине умерло 176 человек

Подтвердили 3 602 случая коронавируса.

За сутки из-за коронавируса в Украине умерло 176 человек
Фото: Киевсовет

За субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавируса, из них детей – 390, медработников – 49.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 176.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 129 человек, выздоровели 6 866 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

За все время пандемии в Украине заболел 3 608 151 человек, выздоровело – 3 331 865, умерло 93 105 человек и проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине выявили первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

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