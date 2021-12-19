За сутки из-за коронавируса в Украине умерло 176 человек
Подтвердили 3 602 случая коронавируса.
За субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавируса, из них детей – 390, медработников – 49.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных исходов – 176.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 129 человек, выздоровели 6 866 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 374;
Винницкая область – 145;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 236;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 191;
Закарпатская область – 115;
Запорожская область – 165;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область – 274;
Кировоградская область – 99;
Луганская область – 9;
Львовская область – 221;
Николаевская область – 105;
Одесская область – 163;
Полтавская область – 139;
Ровенская область – 119;
Сумская область – 114;
Тернопольская область – 160;
Харьковская область – 92;
Херсонская область – 26;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 93;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 88.
За все время пандемии в Украине заболел 3 608 151 человек, выздоровело – 3 331 865, умерло 93 105 человек и проведено 16 492 954 ПЦР-тестирований.
Напомним, в Украине выявили первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.