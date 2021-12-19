На Днепропетровщине травмировались три шахтера

Причины несчастного случая выясняются.

На Днепропетровщине травмировались три шахтера
Фото: Сергей Нужненко

В субботу, 18 декабря, на Днепропетровщине на шахте "Днепровская" в городе Терновка травмировались трое горняков.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу компании "ДТЭК "Павлоградуголь", которой принадлежит шахта.

При добыче угля под землей произошла поломка горного комбайна.

Трое горняков очистной бригады получили травмы легкой и средней тяжести.

Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.

Причины несчастного случая выясняются специально созданной комиссией.

Напомним, в начале декабря на территории металлургического предприятия компании "СВИТЕКС" в Кривом Роге произошел обвал породы, в результате чего один горняк погиб.



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