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2021-12-19
На Днепропетровщине травмировались три шахтера
Причины несчастного случая выясняются.
Фото: Сергей Нужненко
В субботу, 18 декабря, на Днепропетровщине на шахте "Днепровская" в городе Терновка травмировались трое горняков.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу компании "ДТЭК "Павлоградуголь", которой принадлежит шахта.
При добыче угля под землей произошла поломка горного комбайна.
Трое горняков очистной бригады получили травмы легкой и средней тяжести.
Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.
Причины несчастного случая выясняются специально созданной комиссией.
Напомним, в начале декабря на территории металлургического предприятия компании "СВИТЕКС" в Кривом Роге произошел обвал породы, в результате чего один горняк погиб.