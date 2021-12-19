В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны

В этом году тема главной праздничной локации посвящена Рождественской ночи.

В Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

На Софийской площади в Киеве открыли главную елку страны, на торжество пришло множество киевлян и гостей столицы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что елку украшает более 20 тыс. игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияет гирлянда в виде большого купола.

В этом году тема главной праздничной локации посвящена Рождественской ночи. Рождественское действо воспроизведено по кругу, как вертеп. Вокруг елки - фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Также вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроен каток.

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления пообещал, что в воскресенье, 19 декабря, на Софийской площади Святой Николай поздравит киевлян и гостей города.

Напомним, в декабре в Киеве открыли 14 новогодних локаций.

Главная елка страны-2020 была украшена 1500 игрушек и 10 км гирлянд. Ее традиционно впервые зажгли 19 декабря. Тематикой праздника был "Сказочный лес", а на дерево планировали установить шляпу. От идеи отказались из-за критики за "ведьминские мотивы".

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