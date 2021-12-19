В центре Киева горел ресторан "Ватра"

Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева горел ресторан "Ватра"
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Сегодня в центре Киева, на улице Городецкого, произошел пожар в ресторане "Ватра".

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 15:04 поступило сообщение о пожаре на улице Городецкого, 4Б в Печерском районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели из 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Как оказалось, произошло возгорание кровли на площади 30 кв. м в отдельно стоящем одноэтажном здании ресторана.

На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения уже находились на улице. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня", - отметили в ГСЧС.

В 15:23 пожар был локализован, а в 15:28 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, в ноябре столичные пожарные потушили пожар в ресторане на воде в районе Гидропарка.

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