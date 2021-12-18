В Париже отменили традиционный новогодний фейерверк

Премьер-министр страны Жан Кастекс попросил мэров отказаться от традиционных мероприятий в новогоднюю ночь.

В Париже отменили традиционный новогодний фейерверк
Святкування Нового року на Єлисейських полях у 2019 році
Фото: ЕРА/UPG

Мэрия Парижа сообщила об отмене традиционного новогоднего фейерверка, проводимого 31 декабря на Елисейских полях.

Об этом пишет bfmtv.com.

Так, Премьер-министр страны Жан Кастекс попросил мэров отказаться от традиционных мероприятий в новогоднюю ночь из-за ухудшения ситуации по распространению коронавируса в стране.

"Город Париж, после заявлений правительства и по обращению штаба полиции и органов здравоохранения, сообщает, что торжества 31 декабря на Елисейских полях не состоятся", - говорится в пресс-релизе мэрии.

В частности, отменили концерт и фейерверк-шоу.

"Мы надеемся, что 2022 год позволит нам отпраздновать счастливые моменты вместе, а между тем желаем вам разделить с близкими прекрасное празднование окончания года", - говорится в пресс-релизе чиновников.

Добавим, в 2020 году в стране не состоялись праздничные торжества – из-за введения комендантского часа, который отменили только на Сочельник.

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