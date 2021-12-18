В херсонском парке взорвали гранату около офисного здания

В Херсоне полицейские задержали двух жителей Николаевской области за подрыв гранаты в местном парке возле офисного здания.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о взрыве в парке "Херсонская крепость" поступило в полицию вечером в четверг, 16 декабря.

“В ходе осмотра выяснилось, что взрыв произошел возле двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, от взрыва никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.

По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа «РГД-5».

Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое мужчин, которые передвигаются на автомобиле. С помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" выяснилось, что авто выехало за пределы города и двинулось в направлении Николаевской области. На одной из улиц Николаева стражи порядка заблокировали транспортное средство и задержали подозреваемых.

Ими оказались двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет.

Мужчин доставили в Херсонское районное управление полиции и после проведения первоочередных следственных действий поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время им вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (Хулиганство) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

“Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений, связанных с повреждением имущества, как на территории Херсона, так и области”, – отметили в полиции.