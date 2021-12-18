В херсонском парке взорвали гранату около офисного здания

Полиция задержала двоих мужчин.

В Херсоне полицейские задержали двух жителей Николаевской области за подрыв гранаты в местном парке возле офисного здания.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о взрыве в парке "Херсонская крепость" поступило в полицию вечером в четверг, 16 декабря.

“В ходе осмотра выяснилось, что взрыв произошел возле двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, от взрыва никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.

По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа «РГД-5».

Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое мужчин, которые передвигаются на автомобиле. С помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" выяснилось, что авто выехало за пределы города и двинулось в направлении Николаевской области. На одной из улиц Николаева стражи порядка заблокировали транспортное средство и задержали подозреваемых.

Ими оказались двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет.

Мужчин доставили в Херсонское районное управление полиции и после проведения первоочередных следственных действий поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время им вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (Хулиганство) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

“Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений, связанных с повреждением имущества, как на территории Херсона, так и области”, – отметили в полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Холостячка" Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным"Холостячка" Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным
В Харькове на вызове ранили пятерых полицейскихВ Харькове на вызове ранили пятерых полицейских
Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
В Киеве коронавирус подтвердили у 461 больногоВ Киеве коронавирус подтвердили у 461 больного
На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве взорвали банкоматВ Киеве взорвали банкомат
В Париже на площади около Оперы произошел масштабный пожарВ Париже на площади около Оперы произошел масштабный пожар
В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчинуВ Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину
Владельцу строительной фирмы в Ровно во двор бросили гранатуВладельцу строительной фирмы в Ровно во двор бросили гранату
Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19
Объявлены победители четвертой национальной кинопремии "Киноколо"Объявлены победители четвертой национальной кинопремии "Киноколо"
"Киевблагоустройство" демонтировало забор вокруг исторического здания на ул. Тургеневской"Киевблагоустройство" демонтировало забор вокруг исторического здания на ул. Тургеневской
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантовПремия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
Во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщинаВо Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина
Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масокПассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок
Последние новости
Подгружаем последние новости