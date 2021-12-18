В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - Минздрав

Две дозы получили 12 919 024 человека.

В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - Минздрав
Фото: КМДА

За пятницу, 17 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировались 136 962 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358, дополнительную дозу получили 60 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 355 540 человек.

Из них первую дозу получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 919 024 человека. Дополнительную дозу получили 74 человека.

В общей сложности было сделано 27 274 636 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

В ноябре глава Минздрава Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков.

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