Литературную премию имени Шевелева получил прозаик Андрей Бондарь

В этом году в рамках Премии имени Юрия Шевелева также вручили три спецнаграды.

17 декабря, в день рождения эссеиста, языковеда и историка литературы Юрия Шевелева в Киеве состоялась церемония награждения Премии за лучшую украинскую книгу эссеистики 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского ПЕН-клуба.

В этом году лауреатом премии стал поэт, прозаик, переводчик, эссеист и член Украинского ПЕН Андрей Бондарь за книгу "Сладости для Медора".

В этом году в рамках Премии имени Юрия Шевелева также вручили три спецнаграды.

Специальную награду Капитулы получил Николай Рябчук, почётный Амбасадор украинской эссеистики в мире, за книгу "Лексикон националиста и другие эссе".

Еще одно специальное отличие Капитулы за преданность правам человека и мужество письма получил Станислав Асеев за книгу "Светлый Путь": история одного концлагеря".

Обладательницей спецнаграды Радио Культура стала литературовед, профессор НаУКМА Вера Агеева. Ее книга “За кулисами империи. Эссе об украинско-роSSийских культурных отношениях» в следующем году прозвучит в аудиоформате в радиоэфире.

В этом году в список финалистов Премии имени Юрия Шевелева также вошли Павел Вольвач ("20+1, или Земля мертвых") и Владимир Диброва ("Свежим глазом. Тарас Шевченко для современного читателя").

Премия имени Юрия Шевелева основана в 2013 году. Ее присуждают ежегодно украинскому автору за художественную и научную эссеистику, опубликованную в течение последнего года. В прошлые годы лауреатами премии становились Тарас Прохасько, Константин Москалец, Александр Бойченко, Вахтанг Кебуладзе и Андрей Любка.