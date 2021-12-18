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2021-12-18
За сутки коронавирус подтвердили еще у 7 503 украинцев
Летальных случаев – 288.
Фото: facebook.com/IMBGNASU
За пятницу, 17 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случая коронавируса, заболели 674 ребенка и 154 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 288.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 018 человек, а выздоровели - 18 534.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
За все время пандемии в Украине заболели 3 604 549 человек, выздоровели – 3 324 999, зафиксированы 92 929 летальных исходов и проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований.
Напомним, Украина в ближайшее время получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка, а также 150 миллионов на борьбу с коронавирусом.