За сутки коронавирус подтвердили еще у 7 503 украинцев

Летальных случаев – 288.

За сутки коронавирус подтвердили еще у 7 503 украинцев
Фото: facebook.com/IMBGNASU

За пятницу, 17 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случая коронавируса, заболели 674 ребенка и 154 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 288.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 018 человек, а выздоровели - 18 534.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1395;
  • Винницкая область – 226;
  • Волынская область – 327;
  • Днепропетровская область – 319;
  • Донецкая область – 325;
  • Житомирская область – 186;
  • Закарпатская область – 260;
  • Запорожская область – 375;
  • Ивано-Франковская область – 222;
  • Киевская область – 390;
  • Кировоградская область – 109;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 370;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 389;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 197;
  • Сумская область – 143;
  • Тернопольская область – 175;
  • Харьковская область – 278;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 293;
  • Черкасская область – 316;
  • Черновицкая область – 178;
  • Черниговская область – 197.

За все время пандемии в Украине заболели 3 604 549 человек, выздоровели – 3 324 999, зафиксированы 92 929 летальных исходов и проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований.

Напомним, Украина в ближайшее время получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка, а также 150 миллионов на борьбу с коронавирусом.

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