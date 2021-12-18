За сутки коронавирус подтвердили еще у 7 503 украинцев

За пятницу, 17 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случая коронавируса, заболели 674 ребенка и 154 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 288.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 018 человек, а выздоровели - 18 534.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1395;

– 1395; Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

За все время пандемии в Украине заболели 3 604 549 человек, выздоровели – 3 324 999, зафиксированы 92 929 летальных исходов и проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований.

Напомним, Украина в ближайшее время получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка, а также 150 миллионов на борьбу с коронавирусом.