В Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражи

31-летний подсудимый сбежал во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд.

В Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражи
Фото: t.me/mvs_ukraine

Полиция Киевской области задержала подсудимого, который напал на конвоиров и скрылся из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что сегодня, около 12:55, во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд 31-летний подсудимый напал на двух работников конвоя и скрылся.

На его поиски были ориентированы все наряды полиции Киевщины, введена специальная полицейская операция.

"Благодаря слаженным действиям полицейский злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.

Напомним, 28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (Разбой). 30 мая его задержали.

В январе в Николаевской области рецидивист с 10 судимостями сбежал из исправительного центра на мопеде.

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