От неизвестной болезни скончались 89 человек в Южном Судане

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила специальную группу для расследования вспышки неизвестного заболевания, в результате которой погибло не менее 89 человек в Южном Судане.

От неизвестной болезни скончались 89 человек в Южном Судане

Yusuf Yassir / Unsplash

ВОЗ отправила группу ученых в район вспышки заболевания для экстренных исследований

Как сообщает BBC, на прошлой неделе министерство здравоохранения Судана сообщило, что десятки людей погибли из-за неизвестной болезни в округе Фангак в штате Джонглий. Этот регион недавно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

Местные исследователи исключили холеру, бактериальное заболевание, которое может возникнуть после наводнения. Однако идентифицировать новое заболевание они так и не смогли.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей», – рассказала BBC представительница ВОЗ Шейла Байя (Sheila Baya).

От недавнего наводнения в Южном Судане пострадали более 780 000 человек. Помимо страха лишиться дома и средств к существованию люди обеспокоены возрождением болезней, передаваемых через воду, таких как малярия и диарея.

«Женщины, дети и пожилые люди прибыли измученные и голодные. Некоторые не ели несколько дней. Другие остаются на островах, окруженных водой, укрываются под деревьями и не могут перейти в безопасное место. Женщины глубоко обеспокоены здоровьем своих детей из-за повышенного риска заражения смертельными болезнями, передаваемыми через воду», – сказал Арафат Джамал (Arafat Jamal), представитель ООН по делам беженцев в Южном Судане в октябре 2021 года.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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