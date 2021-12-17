От неизвестной болезни скончались 89 человек в Южном Судане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила специальную группу для расследования вспышки неизвестного заболевания, в результате которой погибло не менее 89 человек в Южном Судане.

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ВОЗ отправила группу ученых в район вспышки заболевания для экстренных исследований

Как сообщает BBC, на прошлой неделе министерство здравоохранения Судана сообщило, что десятки людей погибли из-за неизвестной болезни в округе Фангак в штате Джонглий. Этот регион недавно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

Местные исследователи исключили холеру, бактериальное заболевание, которое может возникнуть после наводнения. Однако идентифицировать новое заболевание они так и не смогли.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей», – рассказала BBC представительница ВОЗ Шейла Байя (Sheila Baya).

От недавнего наводнения в Южном Судане пострадали более 780 000 человек. Помимо страха лишиться дома и средств к существованию люди обеспокоены возрождением болезней, передаваемых через воду, таких как малярия и диарея.