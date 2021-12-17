Уровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельты

В больницы попали менее 2% инфицированных.

Уровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельты

Уровень госпитализаций пациентов с омикрон-вариантом коронавируса в Южно-Африканской Республике оказался намного меньше, чем во время предыдущих волн COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, только 1,7% людей, инфицированных новым вариантом коронавируса, попали в больницы на второй неделе текущей, четвертой волны COVID-19 в ЮАР. Во время третьей волны, вызванной дельтой, уровень госпитализаций составил 19%.

При этом количество случаев омикрона гораздо выше – 20 тысяч в сутки по сравнению с 4,4 тыс. во время второй недели предыдущей волны.

По оценке министерства здравоохранения ЮАР, заболеваемость в провинции Гаутенг, где впервые обнаружили омикрон, уже, вероятно, достигла пика. Так же на пик выходит заболеваемость в соседней Северо-Западной провинции.

Напомним, что штамм омикрон появился в ноябре на юге Африки, после чего ВОЗ почти сразу объявила его вызывающим беспокойство. Главная особенность нового штамма заключается в необычно большом количестве мутаций, в том числе в спаечном белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека.

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