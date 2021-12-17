В Верховной Раде сыграл концерт Kyiv Symphony Orchestra

Kyiv Symphony Orchestra в последний пленарный день этого года сыграл камерный концерт в Верховной Раде. Музыканты исполнили два произведения – "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского.

Фото: Анна Стешенко

Оба произведения показывают действенность украинской культурной дипломатии XX-XXI веков, сообщили в пресс-службе парламента.

"Kyiv Symphony Orchestra во главе с Иваном Стецким исполнят Вторую симфонию Максима Березовского, поскольку популяризация симфонического наследия этого композитора как свидетельство рождения украинской симфонии - неотложная задача отечественной культурной дипломатии", - говорилось в анонсе.

Фото: Анна Стешенко

Березовский – композитор моцартовской эпохи.

"Исполнение в программе "Щедрика" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) - не только дань традиции Рождества, которое будет отмечать страна. Это - память о достижениях культурной дипломатии времен Симона Петлюры", - отметили в пресс-службе парламента.

Kyiv Symphony Orchestra – украинский государственный коллектив с сорокалетней историей. Главный дирижер – Луиджи Гаджеро.