В Верховной Раде сыграл концерт Kyiv Symphony Orchestra

Музыканты исполнили "Щедрик" и Вторую симфонию Максима Березовского.

Kyiv Symphony Orchestra в последний пленарный день этого года сыграл камерный концерт в Верховной Раде. Музыканты исполнили два произведения – "Щедрик" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) и Вторую симфонию Максима Березовского.

Фото: Анна Стешенко

Оба произведения показывают действенность украинской культурной дипломатии XX-XXI веков, сообщили в пресс-службе парламента.

"Kyiv Symphony Orchestra во главе с Иваном Стецким исполнят Вторую симфонию Максима Березовского, поскольку популяризация симфонического наследия этого композитора как свидетельство рождения украинской симфонии - неотложная задача отечественной культурной дипломатии", - говорилось в анонсе.

Фото: Анна Стешенко

Березовский – композитор моцартовской эпохи.

"Исполнение в программе "Щедрика" в обработке Маршала Файна (по музыке Николая Леонтовича) - не только дань традиции Рождества, которое будет отмечать страна. Это - память о достижениях культурной дипломатии времен Симона Петлюры", - отметили в пресс-службе парламента.

Kyiv Symphony Orchestra – украинский государственный коллектив с сорокалетней историей. Главный дирижер – Луиджи Гаджеро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Холостячка" Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным"Холостячка" Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным
В Харькове на вызове ранили пятерых полицейскихВ Харькове на вызове ранили пятерых полицейских
Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
В Киеве коронавирус подтвердили у 461 больногоВ Киеве коронавирус подтвердили у 461 больного
СБУ заявила о ликвидации самой крупной схемы торговли фейковыми COVID-сертификатамиСБУ заявила о ликвидации самой крупной схемы торговли фейковыми COVID-сертификатами
Блок рекламы


Похожие новости
В Павлограде разоблачили полицейский наркосиндикатВ Павлограде разоблачили полицейский наркосиндикат
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
В Техасе из-за давки на концерте погибли по меньшей мере восемь человекВ Техасе из-за давки на концерте погибли по меньшей мере восемь человек
Надя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в ЕгиптеНадя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в Египте
Три человека погибли на трибьют-концерте ABBA в ШвецииТри человека погибли на трибьют-концерте ABBA в Швеции
Михалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в ПолтавеМихалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в Полтаве
Олег Винник отменил концерты из-за болезниОлег Винник отменил концерты из-за болезни
В Червонограде погиб 62-летний шахтерВ Червонограде погиб 62-летний шахтер
Победители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в КиевеПобедители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в Киеве
Тина Кароль: сколько получает певица за концертТина Кароль: сколько получает певица за концерт
Последние новости
Подгружаем последние новости