В Украинском Доме стартует перформанс "Вертеп. Необарочная мистерия"

Спектакль базируется на исторической реконструкции древнейшего из сохранившихся в Украине Галагановского (Сокиринского) вертепа.

В Украинском Доме стартует перформанс "Вертеп. Необарочная мистерия"
Фото: facebook.com/neovertep

18 декабря в Национальном центре "Украинский Дом" начинается показ музыкально-театрального перформанса "Вертеп. Необарочная мистерия". В основе спектакля лежит историческая реконструкция музыкально-петой части древнейшего из сохранившихся в Украине Галагановского (Сокиринского) вертепа и современное театральное действие. Проект рассказывает об уникальном историческом наследии XVIII ст. и переосмысливает барочный материал в контексте актуального украинского театра.

Следуя принципу исторически информированного исполнительства, певцы Надежда Купчинская, Любовь Титаренко, Руслан Кирш, Алексей Фищук воспроизводят вокальное звучание таким, каким оно было в XVIII веке. Режиссер Богдан Полищук использует исключительно музыкальные произведения, которые исполняли бурсаки Киево-Могилянской академии в 1770 году: в общей сложности это около 40 вокальных и инструментальных пьес. Ноты получены из рукописи Вертепа в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины. Сценограф Елена Полищук переносит традиционное камерное действо, существовавшее в формате миниатюрного театра кукол, в пространство большой сценической площадки.

Премьера перформанса "Вертеп. Неодолежная мистерия" состоялась в октябре в Большой лаврской колокольне. Показ спектакля в Украинском Доме продлится до 29 декабря 2021 года.

Напомним, в августе в Украинском Доме прошел мультимедийный проект Владислава Троицкого «Путь к...».

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