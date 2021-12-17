За сутки в Украине обнаружили 8,9 тыс. случаев COVID-19
Вылечились более 21 тысячи человек.
В четверг, 16 декабря, в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 2 028 больных, 328 инфицированных умерли. От ковида излечились 21 650 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Наибольшее количество случаев коронавируса в Украине, по данным Минздрава, в этот день было зафиксировано в Киеве (1385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556) и Полтавской (527) областях.
|Регион
|Подтверждены
|Зарегистрировано умерших
|Выздоровели
|Активные больные
|всего
|за сутки
|всего
|за сутки
|всего
|за сутки
|всего
|на 100 тыс. нас.
|Украина
|3597046
|8899
|92641
|328
|3306465
|21650
|197940
|519,7
|г. Киев
|318881
|1385
|7967
|14
|295847
|2251
|15067
|508,2
|Винницкая
|110020
|334
|2945
|10
|95176
|685
|11899
|773,0
|Волынская
|101170
|412
|2119
|5
|94768
|726
|4283
|415,8
|Днепропетровская
|239759
|355
|8574
|38
|225728
|433
|5457
|172,5
|Донецкая
|163483
|564
|4980
|27
|151376
|582
|7127
|379,5
|Житомирская
|138584
|218
|3162
|7
|130821
|654
|4601
|382,3
|Закарпатская
|85507
|287
|2222
|10
|73955
|553
|9330
|744,8
|Запорожская
|179169
|559
|4998
|20
|165810
|1914
|8361
|497,7
|Ивано-Франковская
|125232
|193
|3014
|6
|112607
|820
|9611
|703,9
|Киевская
|181631
|392
|4516
|23
|164500
|1387
|12615
|708,0
|Кировоградская
|32065
|130
|1394
|11
|26559
|227
|4112
|443,0
|Луганская
|59053
|93
|2136
|18
|54622
|271
|2295
|341,3
|Львовская
|216532
|401
|5818
|19
|201010
|918
|9704
|387,1
|Николаевская
|113512
|332
|3193
|7
|106140
|540
|4179
|374,6
|Одесская
|236735
|556
|5442
|12
|209648
|3137
|21645
|911,8
|Полтавская
|135835
|527
|3532
|12
|122226
|715
|10077
|729,5
|Ровенская
|125575
|264
|2191
|5
|119207
|860
|4177
|362,8
|Сумская
|129201
|239
|2742
|5
|121809
|331
|4650
|437,4
|Тернопольская
|105640
|198
|2043
|6
|98982
|426
|4615
|445,5
|Харьковская
|240633
|294
|6125
|19
|222610
|512
|11898
|449,1
|Херсонская
|78143
|80
|2631
|5
|69645
|1108
|5867
|573,0
|Хмельницкая
|143872
|367
|3190
|9
|134324
|596
|6358
|508,3
|Черкасская
|125831
|318
|2464
|17
|113970
|926
|9397
|791,8
|Черновицкая
|117995
|151
|2945
|9
|111140
|629
|3910
|434,6
|Черниговская
|92988
|250
|2298
|14
|83985
|449
|6705
|679,9
За сутки прививки от COVID-19 получили 133,0 тыс. человек, из них первую дозу - 43,9 тыс. человек.
По подсчетам Минздрава, 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% уже прошли полный курс вакцинации.
Напомним, что 15 декабря Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 31 марта. Он предполагает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас восемь регионов Украины находятся в "красной" зоне, остальные - в "желтой" или "оранжевой".