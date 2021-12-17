За сутки в Украине обнаружили 8,9 тыс. случаев COVID-19

Вылечились более 21 тысячи человек.

В четверг, 16 декабря, в Украине зафиксировали 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 2 028 больных, 328 инфицированных умерли. От ковида излечились 21 650 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Украине, по данным Минздрава, в этот день было зафиксировано в Киеве (1385), Донецкой (564), Запорожской (559), Одесской (556) и Полтавской (527) областях.

Регион Подтверждены Зарегистрировано умерших Выздоровели Активные больные всего за сутки всего за сутки всего за сутки всего на 100 тыс. нас. Украина 3597046 8899 92641 328 3306465 21650 197940 519,7 г. Киев 318881 1385 7967 14 295847 2251 15067 508,2 Винницкая 110020 334 2945 10 95176 685 11899 773,0 Волынская 101170 412 2119 5 94768 726 4283 415,8 Днепропетровская 239759 355 8574 38 225728 433 5457 172,5 Донецкая 163483 564 4980 27 151376 582 7127 379,5 Житомирская 138584 218 3162 7 130821 654 4601 382,3 Закарпатская 85507 287 2222 10 73955 553 9330 744,8 Запорожская 179169 559 4998 20 165810 1914 8361 497,7 Ивано-Франковская 125232 193 3014 6 112607 820 9611 703,9 Киевская 181631 392 4516 23 164500 1387 12615 708,0 Кировоградская 32065 130 1394 11 26559 227 4112 443,0 Луганская 59053 93 2136 18 54622 271 2295 341,3 Львовская 216532 401 5818 19 201010 918 9704 387,1 Николаевская 113512 332 3193 7 106140 540 4179 374,6 Одесская 236735 556 5442 12 209648 3137 21645 911,8 Полтавская 135835 527 3532 12 122226 715 10077 729,5 Ровенская 125575 264 2191 5 119207 860 4177 362,8 Сумская 129201 239 2742 5 121809 331 4650 437,4 Тернопольская 105640 198 2043 6 98982 426 4615 445,5 Харьковская 240633 294 6125 19 222610 512 11898 449,1 Херсонская 78143 80 2631 5 69645 1108 5867 573,0 Хмельницкая 143872 367 3190 9 134324 596 6358 508,3 Черкасская 125831 318 2464 17 113970 926 9397 791,8 Черновицкая 117995 151 2945 9 111140 629 3910 434,6 Черниговская 92988 250 2298 14 83985 449 6705 679,9

За сутки прививки от COVID-19 получили 133,0 тыс. человек, из них первую дозу - 43,9 тыс. человек.

По подсчетам Минздрава, 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% уже прошли полный курс вакцинации.

Напомним, что 15 декабря Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 31 марта. Он предполагает разделение страны на зоны в зависимости от уровня заболеваемости. Сейчас восемь регионов Украины находятся в "красной" зоне, остальные - в "желтой" или "оранжевой".