На Харьковщине мужчина с ножом напал на полицейских, двое правоохранителей получили ранения

Мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности за совершение насилия в семье.

В Харьковской области двое полицейских получили ранения в результате нападения мужчины, вооруженного самодельным ножом.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что в городе Купянск 14 декабря около 18 часов полицейские прибыли по вызову по поводу ссоры в семье. Во время разговора с правоохранителями 49-летний мужчина напал на сотрудников полиции с самодельным ножом из пилы и нанес двум полицейским телесные повреждения в области пальцев рук и лица.

Правоохранители установили, что мужчина раньше неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за совершение насилия в семье.

Мужчина задержан, его поставили в известность о подозрении по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.