Объявлен победитель конкурса Artists Prize-2021

Победителя на премию номинировала его художница Катя Либкинд.

Победителем конкурса Artists Prize от The Naked Room и Montblanc Kyiv в этом году стал Евгений Голубенцев. Об этом пишет Yourart. Отмечается, что Евгения Голубенцева на премию номинировала его художница Катя Либкинд.

"Евгений является участником независимой художественной мастерской "ательенормально", которая объединяет художников с и без синдрома Дауна. Голубенцев уверенно и равноценно объединяет текст и изображение в пределах одного произведения. В его искусстве нет разделения на значимое и бессодержательное. Такой не-иерархичный подход к изображению сближает практику Голубенцева с восточными направлениями в истории мирового искусства. Нарратив картин и рисунков Голубенцева, подобно японским или персидским гравюрам, разворачивается по всей плоскости произведения. Их можно рассматривать и считывать в любом направлении", - куратор Лизавета Герман.

Кроме денежной премии бренд также профинансирует персональную выставку призера и художницы, которая предложила его кандидатуру. Выставки пройдут в галерее The Naked Room.

В состав жюри премии вошли: Павел Маков, Александр Чекменев, Алевтина Кахидзе, Саша Курмаз, Катя Либкинд, Петр Ряска, Елена Субач, Ярема Малащук и Роман Химей, Николай Карабинович, Алина Клейтман и Анатолий Белов. Каждый из них номинировал одного претендента.

Artists Prize – общая премия бренда Montblanc и галереи The Naked Room. Как отмечают организаторы, победителя Artists Prize выбирают не кураторы или критики, а сами художники.

Премию создали, чтобы отметить творчество украинских авторов и авторов, чье творческое наследие высоко ценится в профессиональном коммьюнити, однако их работы часто остаются без должного внимания аудитории.

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