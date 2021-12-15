Ковидом в Украине за сутки заболели 8,1 тыс. человек, 26,3 тыс. человек выздоровели

Больше всего случаев коронавирусной болезни подтвердили в Киеве – 1 247.

Во вторник, 14 декабря, в Украине подтвердили 8 109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 707 детей и 182 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 280 человек, преодолели болезнь 26 307 человек, 356 пациентов с коронавирусом умерли.

Распределение суточной заболеваемости по регионам:

г. Киев – 1247;

– 1247; Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

За все время пандемии в Украине заболели 3 578 557 человек, выздоровели от коронавируса 3 259 316 человек, от осложнений ковида умерли 91 958 украинцев.

Минздрав сообщает, что 14 декабря от COVID-19 были вакцинированы 142 921 человек. Первую дозу получили 47 137 человек, завершили иммунизацию - 95 784 человека.

Всего в Украине было сделано 26 861 757 прививок против коронавирусной болезни, полностью иммунизированы - более 12,6 млн человек.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 во второй половине февраля и настаивает на бустерной дозе.