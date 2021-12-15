Ковидом в Украине за сутки заболели 8,1 тыс. человек, 26,3 тыс. человек выздоровели
Больше всего случаев коронавирусной болезни подтвердили в Киеве – 1 247.
Во вторник, 14 декабря, в Украине подтвердили 8 109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 707 детей и 182 медработников.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 280 человек, преодолели болезнь 26 307 человек, 356 пациентов с коронавирусом умерли.
Распределение суточной заболеваемости по регионам:
- г. Киев – 1247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровенская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
За все время пандемии в Украине заболели 3 578 557 человек, выздоровели от коронавируса 3 259 316 человек, от осложнений ковида умерли 91 958 украинцев.
Минздрав сообщает, что 14 декабря от COVID-19 были вакцинированы 142 921 человек. Первую дозу получили 47 137 человек, завершили иммунизацию - 95 784 человека.
Всего в Украине было сделано 26 861 757 прививок против коронавирусной болезни, полностью иммунизированы - более 12,6 млн человек.
Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 во второй половине февраля и настаивает на бустерной дозе.