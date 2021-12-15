Ковидом в Украине за сутки заболели 8,1 тыс. человек, 26,3 тыс. человек выздоровели

Больше всего случаев коронавирусной болезни подтвердили в Киеве – 1 247.

Ковидом в Украине за сутки заболели 8,1 тыс. человек, 26,3 тыс. человек выздоровели
Фото: Стас Козлюк

Во вторник, 14 декабря, в Украине подтвердили 8 109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 707 детей и 182 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 280 человек, преодолели болезнь 26 307 человек, 356 пациентов с коронавирусом умерли.

Распределение суточной заболеваемости по регионам:

  • г. Киев – 1247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровенская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.

За все время пандемии в Украине заболели 3 578 557 человек, выздоровели от коронавируса 3 259 316 человек, от осложнений ковида умерли 91 958 украинцев.

Минздрав сообщает, что 14 декабря от COVID-19 были вакцинированы 142 921 человек. Первую дозу получили 47 137 человек, завершили иммунизацию - 95 784 человека.

Всего в Украине было сделано 26 861 757 прививок против коронавирусной болезни, полностью иммунизированы - более 12,6 млн человек.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 во второй половине февраля и настаивает на бустерной дозе.

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