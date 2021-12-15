Alyona Alyona в белье устроила зажигательные танцы вместе с бойфрендом на камеру

Украинская рэперша Alyona Alyona долгое время скрывала своего бойфренда. Однако спустя несколько месяцев, когда поняла, что он ее единственный, поделилась своим счастьем с миром.

Больше не скрываются: Alyona Alyona в белье зажгла вместе с бойфрендом на камеру

В личном аккаунте в Инстаграм исполнительница, настоящее имя которой Елена Савраненко, поделилась видеозаписью, сделанной совместно с любимым.

"Пусть весь мир знает", — отметила в подписи певица.

В кадре Alyona Alyona предстала одетая в черное белье: красивый бюстгальтер с интересными шлейками и трусы с завышенной линией талии, а также в леопардовом атласном халате. Вместе с бойфрендом Димой, более известным под псевдонимом YOXDEN в ТикТок, исполнительница устроила зажигательные танцы.

Многочисленные поклонники поддержали пару, радуясь за их отношения и чувства, но нашлись и те, кто решил поупражняться в юморе.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Напомним, рэперша Alyona Alyona показала, как выглядела до популярности.


Анастасия Березовская, Тудей

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