Более 300 человек оказались заблокированными при пожаре на крыше небоскреба в Гонконге

Сообщается как минимум о 12 пострадавших.

В среду, 15 декабря, произошел пожар в здании Всемирного торгового центра (World Trade Center), расположенного в районе Козуэй-Бей в Гонконге.

Video footage from the World Trade Centre fire in Causeway Bay.



Up to 300 persons trapped, currently being rescued by fire services. pic.twitter.com/VSb35ncLAd — Aaron ?? (@tripperhead) December 15, 2021

?? — DEVELOPING: Over 250 people are trapped on the rooftop of the 38-story World Trade Centre tower in Hong Kong after a fire broke out.



pic.twitter.com/uzsmEfooTV — Belaaz News (@TheBelaaz) December 15, 2021

Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (06:37 по киевскому времени). В настоящее время спасатели присвоили пожару третий уровень из пяти.

По данным газеты South China Morning Post, более 300 человек оказались в западне на крыше небоскреба.

Около 150 человек остаются заблокированными на нескольких этажах здания. Продолжается их эвакуация.

Сообщается как минимум о 12 пострадавших. Их с ожогами доставили в больницу.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Здание, в котором произошел пожар, включает в себя торговый центр с магазинами и ресторанами, над которыми расположены офисные помещения. Нижняя часть здания покрыта бамбуковыми строительными лесами в связи с ремонтными работами. Причина пожара расследуется.