Более 300 человек оказались заблокированными при пожаре на крыше небоскреба в Гонконге

Первые сообщения о возгорании поступили в 12:37 (06:37 по киевскому времени). В настоящее время спасатели присвоили пожару третий уровень из пяти.
По данным газеты South China Morning Post, более 300 человек оказались в западне на крыше небоскреба.
Около 150 человек остаются заблокированными на нескольких этажах здания. Продолжается их эвакуация.
Сообщается как минимум о 12 пострадавших. Их с ожогами доставили в больницу.
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Здание, в котором произошел пожар, включает в себя торговый центр с магазинами и ресторанами, над которыми расположены офисные помещения. Нижняя часть здания покрыта бамбуковыми строительными лесами в связи с ремонтными работами. Причина пожара расследуется.