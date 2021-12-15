В Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушке

Мужчину спасла страховка, но он поцарапал лицо и получил ушиб.

В поселке Романов Житомирской области новогодняя елка при установке сломалась пополам и свалилась вместе с человеком на верхушке.

Об этом сообщает местный сайт "Твой Романов".

Отмечается, что дерево срезали в селе Булдичев, где оно корнями поднимало фундамент админздания. Во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах и оставили без интернета несколько населенных пунктов.

Когда елку начали устанавливать, дерево переломилось пополам и верхушка упала вниз.

"Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда, хорошо поцарапал лицо и получил ушиб", - рассказал арборист Александр Выговский.

Сейчас в поссовете решают, где найти замену. Открытие новогодней елки запланировано традиционно на 19 декабря.

Напомним, 19 декабря прошлого года в Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка.