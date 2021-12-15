Лауреатом литературной премии Джозефа Конрада-Коженевского стала Виктория Амелина

В этом году финалистами также были Павел Коробчук и Екатерина Бабкина.

Литературную премию имени Джозефа Конрада-Коженевского в этом году получила писательница Виктория Амелина.

Об этом сообщило "Читомо".

Лауреат получит 3 тыс. евро (от Польского Института в Киеве) и полугодовую стипендию Gaude Polonia (от Партнера Премии – Национального центра культуры).

Победителя определило польско-украинское жюри в следующем составе:

Анджей Бенковский – вице-директор Национального центра культуры (Варшава);

Елена Гусейнова – писательница, журналистка, радиоведущая;

Александра Коваль – директор Украинского института книги;

Катажина Котинская – украинистка, литературовед, переводчица;

Роберт Чижевский – директор Польского Института в Киеве (глава жюри);

Владимир Цыбулько – писатель, переводчик.

Премию имени Джозефа Конрада-Коженевского учредил Польский Институт в Киеве в 2007 году, ее вручают раз в два года, – в этом году в восьмой раз.

Нынешними финалистами были Павел Коробчук, Екатерина Бабкина и Виктория Амелина.

Награду присуждают украинскому писателю/писательнице до 40 лет (на момент вручения Премии) за последовательность в реализации творческого пути, инновационность формы, универсализм послания. Жюри, в частности, обращало внимание на прозаическое украиноязычное творчество претендентов, которое затрагивает актуальные темы, вынуждает к рефлексии, расширяет знания о других культурах.

Лауреаты Премии: Артем Чех (2019), Екатерина Калитко (2017), София Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталья Сняданко (2011), Сергей Жадан (2009), Тарас Прохасько (2007).