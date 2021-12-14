Из Германии экстрадировали мошенника, выманившего 6 млн гривень у пяти украинцев

Его объявили в розыск в сентябре 2019 года.

Фото: пресс-служба ОГП

Из Германии в Украину с привлечением каналов Интерпола экстрадировали подозреваемого в мошенничестве более чем на 6 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что гражданин Украины систематически занимался завладением средствами потерпевших путем злоупотребления доверием.

"Он разработал четкий план преступных действий, формально носивших характер хозяйственной деятельности, заключавшейся в заключении договоров поставки товаров, предоставлении долговых расписок без намерения выполнять взятые на себя обязательства. При этом не работал и не был зарегистрирован как ФЛП, то есть предпринимательской деятельностью не занимался", – сообщили в ОГП.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов подозреваемому удалось завладеть средствами пятерых пострадавших на сумму более 6 млн гривень. При попытке завладения еще более 260 тыс грн его разоблачили правоохранители.

Во время досудебного расследования он скрылся, в сентябре 2019-го был объявлен в розыск. Уже в январе 2021 подозреваемый был задержан на территории Германии.

Напомним, в ноябре Украина отправила немецким следователям Lamborghini и Rolls Royce как вещественные доказательства в деле о мошенничестве.