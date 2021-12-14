Под Киевом силовики взяли штурмом квартиру мужчины, открывшего огонь по людям

Спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника провели полицейские в Вишневом под Киевом .

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.

Злоумышленник был задержан.

Подробности пока неизвестны.

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Як повідомляли, у листопаді поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці під Києвом. На поиски злоумышленника правоохранителям ушло 40 дней.