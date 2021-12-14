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2021-12-14
Под Киевом силовики взяли штурмом квартиру мужчины, открывшего огонь по людям
Злоумышленника задержали.
Спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника провели полицейские в Вишневом под Киевом.
Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.
Злоумышленник был задержан.
Подробности пока неизвестны.
Фото: facebook.com/Андрей Небитов
Фото: facebook.com/Андрей Небитов
Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов
Як повідомляли, у листопаді поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці під Києвом. На поиски злоумышленника правоохранителям ушло 40 дней.