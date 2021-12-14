СБУ заявила о ликвидации самой крупной схемы торговли фейковыми COVID-сертификатами
"Прибыль" двух киевлян составила более 5 млн грн ежемесячно.
Служба безопасности Украины ликвидировала самую крупную в Украине сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. Схему организовали два жителя Киева. За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической вакцинации.
"Прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно, информирует пресс-центр СБУ.
"В настоящее время это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине", – констатируют в спецслужбе.
Установлено, что для реализации схемы двое киевлян привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.
За разные суммы они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".
Для передачи "списков" на оформление фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.
Таким образом, в электронную систему eHealth ежемесячно загружалось около 2 тысяч недостоверных записей о прохождении гражданами вакцинации. Указанные "услуги", по данным прокуратуры, стоили от 3000 до 4500 гривен.
Ранее в Киеве разоблачили полицейского и медсестру, заработавших на поддельных ковид-сертификатах не менее 1 млн грн.