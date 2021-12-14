Елку на Софийской площади засветят 18 декабря

Главную елку страны в этом году посвятят Рождеству.

Главную елку страны засветят на Софийской площади в канун Дня святого Николая – 18 декабря. Дерево высотой 31 метр украсили 10-километровой гирляндой и 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов.

Фото: КГГА

Об этом сообщили в Киевской горадминистрации.

"Тема главной праздничной локации на Софийской площади – Чудоночь, когда родился Иисус Христос. Рождественское действо будет воспроизведено в виде вертепа. Вокруг разместят ярмарку, фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, каток, аттракционы и т.д.", – сказано в сообщении.

На Контрактовой площади 19 декабря откроется большая локация "Рождество на Подоле". Ее оформят в европейском стиле. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей.

Изюминка локации на Подоле – уникальный прогулочный каток длиной более 200 м с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.

На локации возле Арки дружбы народов гостей, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту, будет ждать новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками и горячими напитками.

17-20 декабря у Арки дружбы народов состоится зимний фестиваль Snigfest – соревнование для профессиональных сноубордистов и лыжников. "В этом году зимняя локация поразит особым оформлением, вдохновленной оперой", - отметили в КГГА.

17 декабря заработает праздничная локация в парке Шевченко – самая гостеприимная для родителей с детьми. Здесь будет новогодняя елка, будет работать резиденция святого Николая, обустроят фотозоны и фудкорты.

Около 200 официальных ярмарок по продаже живых новогодних деревьев будут работать до 31 декабря во всех районах столицы. Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

До 19 декабря в муниципальном книжном магазине "Сияние книги" можно приобрести детскую книгу со скидкой и подарить ее воспитанникам дома-интерната.

Как сообщалось, в декабре в Киеве откроют 14 новогодних локаций, елки будут в каждом районе.

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