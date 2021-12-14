На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17

Мировая премьера драмы "Клондайк" состоится в основной конкурсной программе "Санденса"

На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17

Мировая премьера фильма «Клондайк» о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17 состоится на международном кинофестивале «Санденс». Драма украинско-турецкого режиссера Марины Эр Горбач станет первой украинской игровой лентой в международной конкурсной программе World Cinema Dramatic Competition главного фестиваля независимого кино в США. Фильм создан при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры и туризма Турции.

Клондайк рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина («Плохие дороги»), Сергей Шадрин («Черный ворон») и Олег Щербина («Черкассы»).

«Сценарий и режиссерская работа Марины Эр Горбач – значимая и эмпатийная ода человеческой стойкости. Клондайк эмоционально и глубоко определяет неопределенность жизни семьи в зоне боевых действий. Камера рассказывает об ущербе, нанесенном их дому, с пронзительным признанием того, что их жизни также были навсегда изменены» – комментируют отбор фильма в фестивальную программу кураторы «Санденса».

Клондайк – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный в совместном производстве с Турцией. В мае 2021 года лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международного копродакшена. В Украине проект фильма стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

Марина Эр Горбач – украинский продюсер, сценарист, режиссер и член европейской киноакадемии. Выпускница Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды.

«Клондайк» – четвертая полнометражная работа Марины («Омар и мы», «Люби меня», «Рычание черных псов»), она также является автором сценария. Ранее ее фильм «Люби меня» стал первым фильмом, созданным в совместном производстве Украины и Турции.

Оператором и сопродюсером "Клондайка" выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Сопродюсер фильма – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim V.P.

Напомним, ежегодный кинофестиваль "Санденс" начнется в Парк-Сити, США, 20 января 2022 года и пройдет в гибридном формате. 9 декабря была объявлена часть фестивальной программы: в секцию World Cinema Dramatic Competition вместе с "Клондайком" вошли еще 9 фильмов со всего мира.

Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.

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