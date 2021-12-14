Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
На втором месте – Сергей Жадан.
Поэт Юрий Издрык стал самым сексуальным украинским культурным деятелем года - он возглавил рейтинг народного знака отличия "Золотой Лифон".
Об этом сообщает "Читомо".
В прошлом году Издрык удивил публику откровенной обнаженной фотосессией для сборника своих стихов Naked One.
"Автор Той самой Книги, которую мы так и не смогли прочитать. Каждый раз отвлекались на иллюстрации. Эротическая фотосессия, лишившая сна всех нас. Не повторять в реальной жизни! Потому что это неповторимо. Абсолютное принятие каждого сантиметра своего тела. Этому эротическому магнетизму невозможно сопротивляться. Но это не только о теле. Мужчина, который чувствует Женщину, умеет видеть и любить. Мужчина, который возбуждает своим уважением к женщине, мыслям и метафорам", - комментируют решение организаторы "Золотого Лифона".
Прошедшие два года рейтинг возглавлял поэт Сергей Жадан. В этом году он занял второе место.
Всего на премию номинировали 106 человек. Средний возраст двадцатки самых сексуальных – 45 лет. Самый большой разрыв в баллах был между первым и вторым местом рейтинга. Семь из 10 самых привлекательных мужчин украинской культуры носят усы.
В этом году в список номинантов вошли также:
- путешественник, видеоблогер Валерий Маркус;
- писатель Юрий Андрухович;
- писатель и художник Иван Семесюк;
- актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев;
- музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньё;
- музыкант, вокалист группы "Тартак" Сергей Строян;
- музыкант, фронтмен группы "Танок на Майдане Конго" Олег "Фагот" Михайлюта;
- музыкант Александр Положинский;
- музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк;
- музыкант, гитарист группы Karna Влад Ярун;
- кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев;
- писатель и художник Лесь Подервянский;
- музыкант Арсен Мирзоян;
- музыкант и актер театра "Арабески" Мисько Барбара.
"Золотой лифон" – отличие самых сексуальных украинских деятелей искусства. Его основали в 2019 году. В жюри рейтинга входят: Анна Аринархова, основательница премии; Елена Павлова, художница, поэтесса, автор "Кота Инжира", редактор; Наталья Каташинская, менеджер образовательных проектов; Ольга Богачевская, журналистка, актриса, ведущая; Александра Лиховид, копирайтер; Надежда Давыденко, участник рейтинга.
Напомним, с13 по 19 декабря Украинский институт книги совместно с МКИП проводят Национальную неделю чтения.