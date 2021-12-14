Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"

На втором месте – Сергей Жадан.

Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
Фото: facebook.com/zolotyylifon

Поэт Юрий Издрык стал самым сексуальным украинским культурным деятелем года - он возглавил рейтинг народного знака отличия "Золотой Лифон".

Об этом сообщает "Читомо".

В прошлом году Издрык удивил публику откровенной обнаженной фотосессией для сборника своих стихов Naked One.

"Автор Той самой Книги, которую мы так и не смогли прочитать. Каждый раз отвлекались на иллюстрации. Эротическая фотосессия, лишившая сна всех нас. Не повторять в реальной жизни! Потому что это неповторимо. Абсолютное принятие каждого сантиметра своего тела. Этому эротическому магнетизму невозможно сопротивляться. Но это не только о теле. Мужчина, который чувствует Женщину, умеет видеть и любить. Мужчина, который возбуждает своим уважением к женщине, мыслям и метафорам", - комментируют решение организаторы "Золотого Лифона".

Прошедшие два года рейтинг возглавлял поэт Сергей Жадан. В этом году он занял второе место.

Всего на премию номинировали 106 человек. Средний возраст двадцатки самых сексуальных – 45 лет. Самый большой разрыв в баллах был между первым и вторым местом рейтинга. Семь из 10 самых привлекательных мужчин украинской культуры носят усы.

В этом году в список номинантов вошли также:

  • путешественник, видеоблогер Валерий Маркус;
  • писатель Юрий Андрухович;
  • писатель и художник Иван Семесюк;
  • актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев;
  • музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньё;
  • музыкант, вокалист группы "Тартак" Сергей Строян;
  • музыкант, фронтмен группы "Танок на Майдане Конго" Олег "Фагот" Михайлюта;
  • музыкант Александр Положинский;
  • музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк;
  • музыкант, гитарист группы Karna Влад Ярун;
  • кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев;
  • писатель и художник Лесь Подервянский;
  • музыкант Арсен Мирзоян;
  • музыкант и актер театра "Арабески" Мисько Барбара.

"Золотой лифон" – отличие самых сексуальных украинских деятелей искусства. Его основали в 2019 году. В жюри рейтинга входят: Анна Аринархова, основательница премии; Елена Павлова, художница, поэтесса, автор "Кота Инжира", редактор; Наталья Каташинская, менеджер образовательных проектов; Ольга Богачевская, журналистка, актриса, ведущая; Александра Лиховид, копирайтер; Надежда Давыденко, участник рейтинга.

Напомним, с13 по 19 декабря Украинский институт книги совместно с МКИП проводят Национальную неделю чтения.

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