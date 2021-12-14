Объявлены номинанты на "Золотой глобус" - 2022

Ожидается, что в этом году известные актеры и режиссеры будут бойкотировать церемонию вручения наград.

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию "Золотой глобус" в 2022 году. Церемония награждения намечена на 9 января.

Об этом сообщается на сайте премии.

Больше всего номинаций (по семь) получили фильмы "В руках пса" и "Белфаст". Еще по четыре номинации получили ленты "Не смотри вверх", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок", "Лакричная пицца" и "Вестсайдская история".

За звание "Лучший драматический фильм" сразятся "Белфаст", "В ритме сердца" (CODA), "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" и "В руках пса".

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" представлены "Сирано", "Не смотри вверх", "Лакричная пицца", "Тик-тик… бум!" и "Вестсайдская история".

В номинации "Лучшая драматическая актриса" представлены Джессика Честейн ("Глаза Тамми Фэй"), Оливия Колман ("Потерянная дочь"), Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Леди Гага ("Дом Гуччи") и Кристен Стюарт ("Спенсер" ").

В номинации "Лучший драматический актер" сразятся Магершала Али ("Лебединая песня"), Бенедикт Камбербетч ("В руках пса"), Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ( "Трагедия Макбета").

На "Лучший драматический сериал" номинированы: "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза", "Игра в кальмара", "Наследие".

Более подробный перечень номинаций - на сайте премии.

В этом году организацию-основателя "Золотого глобуса" обвиняют в отсутствии расового разнообразия из-за того, что среди ее членов нет темнокожих людей, а также в нарушении антимонопольных правил.

Американский телеканал NBC отказался транслировать "Золотой глобус-2022". Если ассоциация не найдет новый канал вещания, тогда это будет первая церемония с 2008 года, которая не будет транслироваться по телевидению. Кроме того, ожидается, что известные актеры и режиссеры будут бойкотировать церемонию вручения наград, которая состоится 9 января 2022 года.

Напомним, в мае американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри присваивающей кинопремии организации.