В Индонезии произошло мощное землетрясение, метеорологическая служба предупредила о возможности цунами

10 дней назад в Индонезии произошло извержение вулкана, в результате которого погибли 48 человек.

На востоке Индонезии во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Метеорологическая служба выдала предупреждение о возможном цунами, но пока информации о каких-либо разрушениях и жертвах нет, пишет Reuters.

Землетрясение произошло в море Флорес примерно в 112 километрах от города Ларантука на глубине 12 км.

Фото: BBC Землетрясение в Индонезии

Житель городка Маумере, который омывается морем Флорес, сообщил, что все жители выбегали на улицу, опасаясь разрушений домов. Из больниц и гостиниц массово эвакуировали людей, добавляет BBC.

В 1992 году землетрясение аналогичной мощности сильно разрушило этот город.

Центр предупреждений о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны в результате землетрясения возможны на побережье в пределах 1000 км от эпицентра.

Индонезия находится между так называемым Тихоокеанским огненным кольцом – зоной высокой сейсмической активности с вулканами.

Напомним, 4 декабря в Индонезии в результате извержения вулкана Семера на острове Ява погибли 48 человек.