За сутки в Украине зафиксировали 7 283 новых случая ковида

За минувшие сутки, 13 декабря, в Украине были зафиксированы 7 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболели, в частности, 566 детей и 134 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 123 человека. 387 пациентов умерли. Выздоровели – 27 130 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 570 448 человек, выздоровели – 3 233 009. От осложнений умерли 91 602 человека.

Всего было проведено 16 333 417 ПЦР-тестирований.

Фото: moz.gov.ua

Также за минувшие сутки 129 742 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 174 401 человек.

Напомним, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны, эпидемическая ситуация в Украине на новогодние праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться уже на этой неделе.