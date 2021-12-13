Илон Маск стал человеком года по версии "Time"

"Это человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую".

Илон Маск стал человеком года по версии "Time"
Илон Маск
Фото: Todd Anderson/The New York Times

Основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla, миллиардер Илон Маск стал "Человеком года" – по версии журнала "Time".

Об этом сообщил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь, передает Deutsche Welle.

"Звание "Человека года" - это показатель влияния. Немногие люди имели большее влияние, чем Маск, на жизнь на Земле, а также, возможно, и за ее пределами... В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, а и, вероятно, наиболее ярким примером масштабного смещения в нашем обществе", – отметил он.

Издание "Time" отмечает, что Маск – "самый богатый человек в мире, не имеющий своего дома и распродающий свое состояние". Он запускает спутники на орбиту и "обуздывает Солнце", управляет машиной, которую сам создал и которой не нужно топливо и вряд ли нужен водитель. Также Маск "движением пальца заставляет рынки взлетать или терять сознание".

"Это человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, грубиян, сумасшедшее сочетание Томаса Эдисона, Ф.Т. Барнума, Эндрю Карнеги и Доктора Манхеттена из "Хранителей". Его стартап SpaceX обогнал Boeing и другие компании, чтобы завладеть космическим будущим Америки".

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021

В 2020 году звание "Человека года" по версии журнала Time разделили Джозеф Байден и Камала Харрис.

Напомним, 26 октября американский журнал Forbes сообщил, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории - на тот момент его состояние оценивалось в 272,3 млрд долларов (240 млрд евро).

Достичь такого показателя удалось, в частности, благодаря резкому удорожанию акций Tesla - их рост в октябре превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в 1 трлн долларов (886 млрд евро).

При этом в 2021 году чистая прибыль американского производителя электромобилей за один квартал впервые превысила отметку в миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорилось в отчете Tesla от 26 июля. Это примерно в 10 раз превышало прибыль Tesla во втором квартале прошлого года.

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