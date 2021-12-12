В Киеве коронавирус подтвердили у 461 больного

В Киеве за субботу, 11 декабря, коронавирус подтвердили у 461 больного, 12 человек скончались.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Больше всего случаев заболевания выявили в Подольском районе – 92, в Оболонском – 71 и в Днепровском районе – 68 случаев.

Заболели за прошедшие сутки: 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Среди умерших: 5 женщин от 65 до 87 лет и 7 мужчин от 68 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3 248 человек. В целом коронавирус преодолел 284 563 жителя столицы.

“Всего за период пандемии в Киеве 7 862 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 313 135”, – сообщил Кличко.

Напомним, за субботу, 11 декабря, в Украине было зафиксировано 5 275 новых подтвердженных случаев коронавируса. Летальных случаев – 238.