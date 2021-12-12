В Харькове на вызове ранили пятерых полицейских

Задержали семь человек.

В Харькове на вызове ранили пятерых полицейских
Фото: Национальная полиция

В Харькове во время вызова ранили пятерых полицейских, которых госпитализировали.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о драке граждан на улице Героев труда в Киевском районе города.

На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

На месте происшествия находилась группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пятеро полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

“Следователем Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Полиция задержала семь человек в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, летом в Киеве вследствие стрельбы был ранен полицейский и гражданский человек, стрелок закрылся в квартире и поджег ее.

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