Умерла автор романа "Интервью с вампиром" Энн Райс

Фото: Facebook-страница Энн Райс

Умерла 80-летняя американская писательница Энн Райс, которая стала известна, благодаря готическому роману "Интервью с вампиром".

Об этом на странице писательницы в соцсети Facebook написал ее сын Кристофер Райс.

Она умерла в окружении членов семьи в субботу ночью из-за осложнений после перенесенного инсульта.

“В последние часы я сидел рядом с ее больничной койкой, чувствуя трепет перед ее достижениями и храбростью. Как писатель, она научила меня бросать вызов границам жанров и подчиняться моим навязчивым пристрастиям”, – отметил Кристофер, который писал книги в соавторстве с матерью.

Фото: Facebook-страница Энн Райс

Энн похоронят в семейном мавзолее в Новом Орлеане во время частной церемонии, а на следующий день проведут мероприятие, посвященное жизни писательницы, которое будет открыто для публики.

Фото: Facebook-страница Энн Райс

Самым известным романом Райс является "Интервью с вампиром" – первый том цикла "Вампирские хроники". Райс написала этот роман в 1973 году, а впервые его напечатали в 1976-м, и книга стала бестселлером. В 1994 году на основе романа сняли фильм, ставший блокбастером.

Фото: Facebook-страница Энн Райс

Напомним, основатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло умер на 42-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.