В Николаеве журналист обратился в полицию из-за преследований незнакомцами

Подробности инцидента выясняют.

В Николаеве журналист обратился в полицию из-за преследований незнакомцами

Полиция Николаева открыла уголовное производство по препятствованию профессиональной деятельности журналиста одного из центральных телеканалов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации милиции Николаевской области.

"В субботу, 11 декабря, около 13:45 в отделение полиции №1 Николаевского районного управления обратился журналист одного из центральных телеканалов с заявлением о том, что несколько неизвестных мешали проведению съемок в Николаеве", - говорится в сообщении.

Так, они преследовали съемочную группу, чем препятствовали его профессиональной деятельности.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, Медиарух заявил, что Государственное бюро расследований не имело права открывать уголовное производство относительно главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова.

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