Во Львовской области из-за отравления госпитализировали четырех детей, которые были на хоккейном матче

Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

Во Львовской области из-за отравления госпитализировали четырех детей, которые были на хоккейном матче
Фото: ukrinform.ua

В городе Новояворовск Львовской области из-за отравления госпитализировали 4 детей, которые были на хоккейном матче.

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите населения Львовской ОГА.

“11 декабря около 21:00 часа поступило сообщение об отравлении детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовск по ул. Т. Шевченко, 5”, – говорится в сообщении.

К врачам с жалобами на плохое самочувствие обратилось всего 10 детей. Из них госпитализированы 4 ребенка в удовлетворительном состоянии с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом".

Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

По этому факту уведомлены соответствующие службы.

Напомним, в селе Девочки в Житомирской области бытовой химией отравились ученики местной гимназии, в результате 11 детей попали в больницу.

В начале ноября в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами. Экзотическое блюдо приготовила мама.

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