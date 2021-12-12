За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида

Летальных случаев – 238.

За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

За субботу, 11 декабря, в Украине было зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 238.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 566 человек, а выздоровело - 11 626.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровенская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

За все время пандемии в Украине заболели 3 559 092 человека, выздоровело – 3 195 913, летальных исходов – 91 027 и проведено 16 294 537 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 10 декабря, в Украине подтвердили 10 133 новых случая COVID-19, в частности, заболели 991 ребенок и 199 медработников. Летальных исходов – 446.

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