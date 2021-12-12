За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 238.
За субботу, 11 декабря, в Украине было зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 238.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2 566 человек, а выздоровело - 11 626.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровенская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.
За все время пандемии в Украине заболели 3 559 092 человека, выздоровело – 3 195 913, летальных исходов – 91 027 и проведено 16 294 537 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 10 декабря, в Украине подтвердили 10 133 новых случая COVID-19, в частности, заболели 991 ребенок и 199 медработников. Летальных исходов – 446.