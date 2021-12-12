"Холостячка" Злата Огневич рассказала о болезненном расставании с Андреем Задворным

Злата Огневич после окончания шоу "Холостячка" не осталась со своим избранником Андреем Задворным. Мужчина заявил на всю страну, что у него после проекта прошли чувства к Злате. Девушка была шокирована таким заявлением, и призналась, что после таких слов ей хотелось умереть.

Отношения Златы Огневич и Андрея Задворного складывались счастливо на протяжении полтора месяца после окончания проекта "Холостячка". Однако, внезапно мужчина понял, что не любит Злату. Он пришел к ней и открыто об этом сказал.

На пост-шоу "Холостячки" Злата Огневич призналась, что после того, как Андрей ее бросил, она начала посещать психотерапевта, ведь Задворный "лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте".

"В первые сеансы я не могла плакать, настолько все у меня внутри сжалось и закрылось, что у меня не было сил на слезы. Затем словно краны все открылись, пошли эмоции, пошли слезы. И я очень благодарна за этот опыт. Андрей что-то такое большое и глубокое открыл. Да - это болезненный урок, очень горький. Но только благодаря боли в этой жизни мы растем, мы развиваемся. Не может все развиваться, когда все хорошо. Когда в отношениях что-то идет не так, тогда партнеры начинают работать потому что что-то не так идет", - рассказала Огневич.

Андрей Задворный прокомментировал свой поступок. Он признался, что разлюбил Злату и перестал ощущать то, что ощущал раньше на проекте.

"Когда Злата писала слова любви, я в какой-то момент понял, что мой ответ - это будет что-то неискренне. Я бы хотел это объяснить, но у меня нет объяснений. Это решение исходило из моих эмоций. Я перестал ощущать то, что я ощущал раньше... Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому если я влюблен — я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже. Для меня этот шаг об ответственности, о тяжелой ответственности за все последствия, которые я беру на себя и я считаю, что лучше быть честным до конца", - признался Адрей Задворный.

Ранее ведущий шоу "Холостячка 2" Григорий Решетник намекнул на воссоединение Златы Огневич с другим участником проекта.