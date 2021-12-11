В Италии католический епископ попал в скандал, заявив, что Санта-Клауса не существует

В Италии разгорелся скандал после того, как католический епископ Антонио Стальяно рассказал детям, что Санта-Клауса нет, а костюм красного цвета создала компания Coca-Cola, чтобы лучше продавать напитки.

Об этом сообщило неаполитанское издание Сorriere del mezzogiorno.

Выступление епископа перед детьми в базилике Сальваторе в Ното, Сицилия, вызвало возмущение родителей. После заявления Стальяно они обвинили его в том, что епископ разрушает семейные традиции. Епархия, где служит Стальяно, уже извинилась за его слова.

Между тем, сам Стальяно отметил, что Санта-Клаус не является исторической личностью, как святой Николай, который помогал бедным. Как пояснил епископ, он пытался сказать, что в канун рождественских праздников дети должны проникнуться атмосферой добра и дарить подарки бедным.

Святейший Отец подчеркнул, что культура потребления и дарения отличается от настоящего послания праздника Рождества. Антонио Стальяно заявил, что хочет, чтобы дети научились отличать "настоящее от того, что ненастоящее".

Ранее в Германии девятилетний мальчик пожаловался в полицию на Санта-Клауса, потому что ребенку не понравились подарки, которые принес ему Санта.