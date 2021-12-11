Жертвами торнадо в США стали десятки человек, стихия зацепила не менее пяти штатов

Торнадо пронесся в Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси.

Десятки людей погибли в результате серии торнадо, пронесшихся вечером 10 декабря в нескольких американских штатах. Обычно такие стихийные бедствия и большие разрушения наблюдаются весной.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021

Mayfield, KY at daybreak - drone.
The town has basically been flattened, no words.

Video: LiveStormsMedia#Mayfield #Kentucky #Tornado #tornadoemergency #severewx #SevereWeather #tornadoemergency #tornadooutbreak #longtracktornado pic.twitter.com/DBadxT9pSD

— AC ? (@ACinPhilly) December 11, 2021
Фото: twitter.com/CHTVHN

Об этом сообщает "Голос Америки".

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал местной телекомпании WLKY, что, по меньшей мере, 50 человек "предположительно" погибли, добавив, что, скорее всего, количество жертв возрастет.

Фото: twitter.com/bclemms

Фото: twitter.com/Diario_deColima

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал местной телекомпании WLKY, что по меньшей мере 50 человек "вероятно" погибли, добавив, что, скорее всего, количество жертв возрастет. Бешир объявил чрезвычайное положение, привлек национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия полицию штата.

По словам губернатора, сразу после торнадо более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс, полиция сообщила, что "строгое погодное явление" привело к "частичному обрушению здания" на складе Amazon, проводится спасательная операция.

Торнадо также обрушился на дом престарелых в городе Монетт на севере Арканзаса, но общее количество пострадавших и степень разрушения сейчас уточняют. По сообщениям прессы, один житель дома для престарелых погиб.

Официальные лица заявили, что серия торнадо затронула по меньшей мере пять штатов: Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури и Теннесси.

Как отметил метеоролог Эрик Фишер, если торнадо у границы с Теннесси останется на земле, "это будет самый длинный след торнадо в истории США" (общая протяженность торнадо в трех штатах составила 219 миль, или 352 километра).

Напомним, в июне торнадо пронесся в Южноморавском регионе Чехии. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал местной телекомпании WLKY, что по меньшей мере 50 человек "вероятно" погибли, добавив, что, скорее всего, количество жертв возрастет. Бешир объявил чрезвычайное положение, привлек национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия штат.

По словам губернатора, сразу после торнадо более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс, полиция сообщила, что "строгое погодное явление" привело к "частичному обрушению здания" на складе Amazon, проводится спасательная операция.

Торнадо также обрушился на дом престарелых в городе Монетт на севере Арканзаса, но общее количество пострадавших и степень разрушения сейчас уточняют. По сообщениям прессы, один житель дома для престарелых погиб.

Официальные лица заявили, что серия торнадо затронула по меньшей мере пять штатов: Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури и Теннесси.

Как отметил метеоролог Эрик Фишер, если торнадо у границы с Теннесси останется на земле, "это будет самый длинный след торнадо в истории США" (общая протяженность торнадо в трех штатах составила 219 миль, или 352 километра).

Напомним, в июне торнадо пронесся в Южноморавском регионе Чехии. Сообщалось о сотнях пострадавших,были погибшие.

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