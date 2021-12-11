В Киеве полицейский и медсестра заработали на поддельных ковид-сертификатах не менее 1 млн грн

За свои услуги дельцы брали от 4 до 5 тыс. гривен.

Государственное бюро расследований разоблачило в Киеве схему выдачи поддельных международных ковид-сертификатов на 1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сотрудники Территориального управления ГБР Киева сообщили о подозрении полицейскому и работнице медицинского учреждения, которые за деньги выдавали сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Полицейский подыскивал граждан, которым требовались свидетельства о вакцинации без проведения прививки.

Он приводил их к медицинской работнице, которая вносила ложные данные о вакцинации в электронную медицинскую базу Helsi и выдавала сертификаты.

За свои услуги дельцы брали от 4 до 5 тыс. гривен. Цена услуги зависела также от марки производителя вакцины, которой якобы прививались.

По предварительной информации, таким образом участники группы заработали не менее 1 млн. гривен.

9 декабря ГБР провело обыски по месту работы и проживания подозреваемых. Были изъяты уже изготовленные COVID-сертификаты более чем на 200 человек, а также списки граждан, ранее обращавшихся за получением поддельных свидетельств о вакцинации.

Полицейский и медсестра подозреваются в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и подкупе (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – Нацполиция.

Напомним, в Винницкой области полицейские разоблачили преступную группу, наладившую схему продажи фиктивных COVID-сертификатов. В группу входили медицинские работники двух больниц области, работники винницких турфирм и посредники.

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