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2021-12-11
Без света остаются населённые пункты в трех областях
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Фото: yavoriv-info.com.ua
По состоянию на утро субботы, 11 декабря, в результате осложнения погодных условий в Украине остаются обесточенными 55 населенных пунктов.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
Из-за дождя и порывов ветра света нет в селах трех областей.
В Киевской области – в 25 населенных пунктах, Житомирской – 21 и Черниговской – 9.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Дании 27 человек ночевали в магазине IKEA из-за сильного снегопада.