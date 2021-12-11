Без света остаются населённые пункты в трех областях

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Без света остаются населённые пункты в трех областях
Фото: yavoriv-info.com.ua

По состоянию на утро субботы, 11 декабря, в результате осложнения погодных условий в Украине остаются обесточенными 55 населенных пунктов.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Из-за дождя и порывов ветра света нет в селах трех областей.

В Киевской области – в 25 населенных пунктах, Житомирской – 21 и Черниговской – 9.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Дании 27 человек ночевали в магазине IKEA из-за сильного снегопада.

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