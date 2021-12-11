За сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ковида

Летальных случаев - 446.

За сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ковида
Фото: ЕРА/UPG

За пятницу, 10 декабря, в Украине подтвердили 10 133 новых случая COVID-19, в частности, заболели 991 ребенок и 199 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев – 446.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 307 человек, выздоровели 25 861 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1203;
  • Винницкая область – 378;
  • Волынская область – 573;
  • Днепропетровская область – 566;
  • Донецкая область – 571;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 513;
  • Ивано-Франковская область – 252;
  • Киевская область – 567;
  • Кировоградская область – 162;
  • Луганская область – 115;
  • Львовская область – 581;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 697;
  • Полтавская область – 597;
  • Ровенская область – 323;
  • Сумская область – 309;
  • Тернопольская область – 172;
  • Харьковская область – 328;
  • Херсонская область – 94;
  • Хмельницкая область – 274;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 115;
  • Черниговская область – 280.

За все время пандемии в Украине заболели 3 553 817 человек, выздоровели – 3 184 287, летальных случаев – 90 789, и было проведено 16 274 905 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине 9 декабря были зафиксированы 11 327 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 1 010 детей и 214 медработников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA удивила фотографией без макияжаСолистка KAZKA удивила фотографией без макияжа
Умер один из четырех пострадавших в аварии на Бурштынской ТЭСУмер один из четырех пострадавших в аварии на Бурштынской ТЭС
В Саудовской Аравии десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты за инъекции ботокса и филерыВ Саудовской Аравии десятки верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты за инъекции ботокса и филеры
В Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажникВ Киеве после падения в лифтовую шахту погиб монтажник
Суд оправдал доцента ЛНАУ, который за $400 написал дипломную работу вместо студентаСуд оправдал доцента ЛНАУ, который за $400 написал дипломную работу вместо студента
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 11 327 новых случаев ковида, 24 456 человек выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 11 327 новых случаев ковида, 24 456 человек выздоровели
Ковид в Украине: за сутки 12 тысяч заболевших и вдвое больше выздоровевшихКовид в Украине: за сутки 12 тысяч заболевших и вдвое больше выздоровевших
На Закарпатье анонимной вакцинацией воспользовались более 200 медиков с поддельными сертификатамиНа Закарпатье анонимной вакцинацией воспользовались более 200 медиков с поддельными сертификатами
За сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 371 новый случай ковида
Ковидом в Украине за сутки заболели 8,6 тыс. человек, 22,9 тыс. человек выздоровелиКовидом в Украине за сутки заболели 8,6 тыс. человек, 22,9 тыс. человек выздоровели
На Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и заблудилсяНа Закарпатье третьи сутки ищут мужчину, который катался на снегоходе и заблудился
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев ковида
Из-за ковида за сутки умерли 278 украинцевИз-за ковида за сутки умерли 278 украинцев
Из-за ковида за сутки умерло 278 украинцевИз-за ковида за сутки умерло 278 украинцев
За сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 13 тысяч случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости