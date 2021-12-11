За сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ковида

За пятницу, 10 декабря, в Украине подтвердили 10 133 новых случая COVID-19, в частности, заболели 991 ребенок и 199 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев – 446.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 307 человек, выздоровели 25 861 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1203;

– 1203; Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ровенская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

За все время пандемии в Украине заболели 3 553 817 человек, выздоровели – 3 184 287, летальных случаев – 90 789, и было проведено 16 274 905 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине 9 декабря были зафиксированы 11 327 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 1 010 детей и 214 медработников.