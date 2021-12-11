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2021-12-11
За сутки в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев ковида
Летальных случаев - 446.
Фото: ЕРА/UPG
За пятницу, 10 декабря, в Украине подтвердили 10 133 новых случая COVID-19, в частности, заболели 991 ребенок и 199 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев – 446.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 307 человек, выздоровели 25 861 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровенская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
За все время пандемии в Украине заболели 3 553 817 человек, выздоровели – 3 184 287, летальных случаев – 90 789, и было проведено 16 274 905 ПЦР-тестирований.
Напомним, в Украине 9 декабря были зафиксированы 11 327 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 1 010 детей и 214 медработников.