За нападение на бар "Хвылевой" в Киеве объявили подозрение двум несовершеннолетним

Полиция объявила подозрение двум лицам, причастным к нападению на бар "Хвылевой" в Подольском районе Киева .

Как сообщает пресс-служба полиции Киева , 10 декабря правоохранители провели обыски по местам проживания нескольких фигурантов. Установлено около 30 человек, причастных к совершению правонарушения.

"В настоящее время проводится документирование преступных действий лиц для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годов рождения, уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

По данным полиции, сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В рамках начатого уголовного производства полицейские проводят все необходимые следственные действия и готовят сообщения о подозрении другим участникам хулиганских действий.

Напомним, 26 ноября в столичную полицию поступило сообщение о хулиганских действиях группы лиц возле бара "Хвылевой" на улице Верхний Вал. На месте происшествия правоохранители установили, что компания молодых людей, выкрикивая бранные призывы, повредила мебель на прилегающей к заведению территории. В помещении бара во время нападения находились около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и три человека персонала.

Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Чтобы нападавшие не попали внутрь, двери держали посетители. и побила в помещении стекла дверей и окон. После этого нарушители пытались проникнуть внутрь, где закрылись работники и посетители бара.

Молодые люди начали выбивать окна и стеклянные двери в помещении. В дыры в окнах и дверях они забрасывали баллончики со слезоточивым газом.

После того, как вся мебель и стекла были разбиты, нападавшие выбежали со двора и скрылись в неизвестном направлении. Весь инцидент продолжался около 5 минут. Полиция прибыла на место спустя 20 минут после окончания инцидента.