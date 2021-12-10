"Смотрящему" за запорожской колонией вручили подозрение

Уголовному авторитету грозит до 15 лет заключения.

В Запорожской области оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность "вора в законе".

Как установили полицейские, 25-летний мужчина, имея связи и поддержку со стороны представителей криминалитета, получил так называемый статус "смотрящего" за исправительной колонией, а затем начал назначать своих помощников.

"Через последних он контролировал соблюдение "воровских" традиций и заставлял иждивенцев участвовать в азартных играх. В случае невыполнения требований – оказывали психологическое и физическое давление на осужденных", – сообщают в полиции.

Кроме того, "смотрящий" лично координировал незаконные каналы поступления в колонию запрещенных веществ, занимался сбором и распределением средств так называемого "общака". Также выступал в роли "третейского судьи", решая спорные вопросы между осужденными.

Оперативники и следователи собрали обоснованные доказательства, которые явились основанием для сообщения так называемому "смотрящему" подозрения в установлении и распространении преступного воздействия в местах лишения свободы - ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса. Теперь "уголовному авторитету" может грозить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре в Кременце на Тернопольщине задержали роSSийского "уголовного авторитета", разыскиваемого Интерполом.

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